اطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمات الكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

واعلنت وزارة الداخلية في بيان مساء اليوم الاحد ان الخدمات الجديدة متاحة على موقعها الالكتروني www.moi.gov.kw وتتضمن خدمة نقل معلومات جواز السفر الجديد للمقيمين وخدمة تعديل الاسم اللاتيني حسب جواز السفر وخدمة تجديد اقامة الالتحاق بعائل (مادة 22) وخدمة تجديد اقامة كفيل نفسه (مادة 24).

ونبهت الوزارة الى ان خدمة تجديد الاقامة عن طريق الموقع الالكتروني متاحة فقط لمن انتهت اقامته في الاول من مارس الماضي ومابعد.

وبينت الوزارة ان ذلك جاء بعد تنسيق الادارة العامة لشؤون الاقامة مع قطاع تكنلوجيا المعلومات والاتصالات والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الصحة.