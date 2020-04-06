قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن أول أيام شهر رمضان المبارك يصادف فلكيا يوم الجمعة الموافق 24 شهر أبريل الجاري ولن يكون ممكنا رؤية الهلال في الكويت في حين ستتم رؤيته بصعوبة في جنوب ليبيا والمغرب.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن يوم الخميس الموافق 23 الجاري سيقترن القمر مع الشمس (ولادة القمر) في تمام الساعة 26ر6 صباحا وبنفس المساء سيغيب القمر في الساعة 11ر7 مساء بعد الشمس التي تغيب في الساعة 51ر6 مساء.

وأوضح أنه ستكون مدة بقاء الهلال بالسماء بعد مفيب الشمس (مكث القمر) 20 دقيقة وهي مدة غير كافية لرؤية الهلال سواء بالعين المجردة أو بالتلسكوب لأن عمر القمر منذ اقترانه بالشمس 12 ساعة و25 دقيقة.

وذكر السعدون أن الهلال لم يشاهد في تاريخ الرؤية المدون منذ عقود خلال فترة 12 ساعة و25 دقيقة مبينا أن ارتفاع الهلال عن الأفق وقت غروب الشمس 3 دقائق و56 ثانية وهي مدة غير كافية لرؤيته.

ولفت إلى أن استطالة القمر وهي البعد الزاوي بين الشمس والقمر ستكون 6 درجات و 55 ثانية وهي أيضا زاوية غير كافية لتتم رؤيته.

وبين أنه بالنظر إلى “اشتراكنا بنفس الليل مع هاتين الدولتين يمكن اعتبار اليوم التالي بداية شهر رمضان الفضيل فلكيا وعليه سيكون يوم الجمعة 24 أبريل غرة الشهر الفضيل”.