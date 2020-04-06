اعلنت السعودية اليوم الاثنين ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في المملكة إلى 38 حالة وفاة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 2523 اصابة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره.

وقال المتحدث ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 38 شخص بعد تسجيل اربع حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع الى 2523 حالة ارتبط معظمها بحالات مخالطة مجتمعية وذلك بعد تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 551 حالة بعد تسجيل تعافي 63 حالة جديدة بالمملكة.