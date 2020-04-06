قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن قرار مجلس الوزراء بفرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة يأتي لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجهم حتى لا يؤثر (انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 فيهما) على المناطق الأخرى في البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عبر تقنية الاتصال المرئي (أون لاين) عقده الوزير الصالح في قصر السيف مساء اليوم الاثنين مع وسائل الإعلام المحلية بحضور وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف “عندما نكتشف أن الحالات أكثر في منطقة معينة فإن السلطات الصحية تقرر عزلها لفحص كل من يوجد فيها وعلاجهم حتى لا يؤثر (انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 فيهما) على المناطق الأخرى”.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى المواطنين والمقيمين “الذين كانوا على قدر كبير من المسؤولية في الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والسلطات الصحية”.

ووجه التحية والتقدير إلى أبطال وزارة الداخلية الذين يعملون حاليا على تطبيق حظر التجول الجزئي والمحافظة على صحة وسلامة كل من يقيم على هذه أرض الكويت مؤكدا ثقته الكاملة باستمرارهم في عملهم وسعيهم الدؤوب للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارات عدة في الاجتماع من بينها فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد مدة أسبوعين اعتبارا من مساء اليوم بناء على قرار السلطات الصحية وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بإعداد الضوابط والآليات التفصيلية المناسبة بهذا الشأن.