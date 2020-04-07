دشنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء حملة واسعة في كافة محافظات البلاد تحت عنوان (الحد من العزاب) وذلك لرصد العزاب في مناطق السكن الخاص عبر فرقها الميدانية.

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف الى ايصال رسالة واضحة أن البلدية جادة في تطبيق حظر سكن العزاب في مناطق السكن الخاص مؤكدا أنها “لن تتهاون” في تطبيق كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين الى جانب قطع التيار الكهربائي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء.

وأضاف المطيري أن فرق البلدية الميدانية شكلت من قبل ادارات الرقابة والمتابعة الهندسية في افرع البلديات في المحافظات للقيام برصد المنازل المخالفة وتحرير محاضر المخالفات بشأنها مبينا أن الحملة ستكون في مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم -هاشتاق- (#الحد_من_العزاب).

وذكر أن البلدية خصصت رقم واتس اب (24727732) خدمة الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين عن وجود عزاب في مناطقهم السكنية لاخلاءهم واتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكانت البلدية قامت في وقت سابق اليوم بقطع التيار عن 12 عقارا بمحافظة الجهراء لتخصيصها كسكن للعزاب داخل المناطق الخاصة كما قامت بلدية محافظة الاحمدي بتوجيه 92 انذارا لقطع التيار الكهربائي بعدة مناطق ومنها (الوفرة) و(صباح الاحمد) السكنية.