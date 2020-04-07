اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 41 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 2795 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع الى 41 شخص بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

واضاف العبدالعالي ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 2795 حالة ارتبط معظمها بحالات مخالطة مجتمعية وذلك بعد تسجيل 43 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

واوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 615 حالة حيث تم تسجيل تعافي 64 حالة جديدة بالمملكة.

وكانت السعودية قد اعلنت في وقت سابق اليوم ان الحصيلة الاجمالية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا ارتفعت الى 2752 حالة بعد تسجيل 229 حالة اصابة منذ الامس.