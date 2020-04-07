د.رنا الفارس: وزارة الأشغال تجهز مراكز إيواء للعمالة الوافدة لإحتواء “كورونا”

أعلنت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون الإسكان الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن التحضير المستمر من قبل فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء الذي ترأسه من أجل توفير مراكز إيواء وقائية مناسبة سيتم تخصيصها للعمالة الوافدة المقيمة بالبلاد خلال الأيام القادمة في إطار مساعي الدولة والسلطات الصحية لإحتواء ومواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد (Covid-19).

وكشفت الوزيرة د.الفارس أنه بالفعل جاري العمل من خلال فرق وزارة الأشغال العامة على متابعة تنفيذ مراكز إيواء للعمالة الوافدة التي يتم وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزها في الجهراء و جنوب الصباحية و العبدلي.

و بينت د.الفارس أن مراكز الإيواء ستتضمن مهاجع مخصصة لمبيت العمال وفق الاشتراطات الصحية والوقائية، علاوة على تجهيز منطقة لعمليات الفحص والكشف الطبي للإطلاع على حالتهم الصحية ومتابعتهم.