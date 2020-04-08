أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع البلديات بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير عمار العمار اليوم الأربعاء إغلاق 27 محلا تجاريا ومقهى إغلاقا إداريا بمحافظتي الفروانية ومبارك الكبير لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال العمار في بيان صحفي إن مفتشي البلدية يبذلون جهودا كبيرة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بناء على القرارات والتعاميم التي أصدرها المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأضاف أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون بفرع بلدية المحافظة بمشاركة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية أسفرت عن توجيه 492 إنذارا وتحرير 211 مخالفة فضلا عن تدريب 67 موظفا على قيادة الآليات ومعدات النظافة.

وأشاد بمبادرة بعض الشركات بإشراف إدارة النظافة العامة بفرع بلدية المحافظة في القيام بأعمال الغسل والتعقيم للحاويات وللطرق والساحات وترحيل المخلفات كاشفا عم تعقيم 29330 حاوية مختلفة الأحجام.

وذكر العمار أن البلدية وضعت 613 ملصقا على سيارات مهملة ورفعت 41 سيارة مهملة إلى جانب تحرير 60 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات رقم 190/2008 والمرسوم بقانون 9/1987 بحظر بعض الأفعال المضرة ومخالفات إشغالات الطرق للائحة 149/2006 تراخيص استغلال للساحات والأرصفة.

وعلى صعيد آخر أكدت البلدية استنفار فرقها الميدانية بجميع أفرعها في المحافظات لرصد وجود عزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي في حين رفعت نحو 30 مركبة بإشبيلية والجهراء.

وقالت البلدية إن إدارة النظافة وإشغالات الطرق بالفروانية نفذت جولة ميدانية واسعة النطاق بمنطقة إشبيلية أسفرت عن رفع 14 مركبة مؤكدة تواصل الجولات الميدانية اليومية علي كل مناطق السكن الخاص بمحافظة الفروانية للحد من ظاهرة انتشار المركبات والمعدات الثقيلة للعزاب في مناطق السكن الخاص.

وأشارت إلى أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء هي الأخرى قامت برفع 16 سيارة مهملة ومخالفة.