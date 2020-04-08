أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء إغلاق سبعة محال تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 415 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تموينيا ومخبزا واحدا تابعا لشركة المطاحن الكويتية للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن تحرير 15 محضر ضبط لمحال تجارية مخالفة مشيرة إلى إعادة فتح ثلاثة محال تجارية.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 295 شكوى عبر الخط الساخن (135) و28 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 258 معاملة.

وشددت وزارة التجارة والصناعة على ضرورة الالتزام بالقوانين لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي مؤكدة أن فرقها المعنية مستمرة في جولاتها التفتيشية حرصا على سلامة الأسعار والخدمات المقدمة للمستهليكن.