قرار خاطئ دمج قناة “اثراء” الدينية مع “الأولى”

بدأت وزارة الإعلام دمج بعض قنوات التلفزيون ضمن الاجراءات الاحترازية لتخفيف أعداد العاملين في استديوهات البث لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

هذا ما صرح به وزير الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي لصحيفة (القبس)… انتهى الاقتباس.

بالنسبة للقناة الرياضية فيمكن تفهم هذا القرار كون النشاط الرياضي متوقف منذ فترة ولذلك لا توجد أية أنشطة رياضية يمكن متابعتها وتغطيتها سواء ببرامج على الهواء أو مسجلة.

لكن المستغرب لماذا يتم دمج قناة “إثراء” وهي قناة دينية كل برامجها مسجلة ويحرص كثير من المشاهدين على متابعتها وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

الأحدى بوزير الإعلام محمد الجبري وقف البرامج التي تبث على الهواء مباشرة ويزيد فيها عدد العاملين مثل برنامج (ليالي الكويت) وبرنامج (شاي الضحى) أم أن الأمر بالنسبة إليهم (مكافآت) يجي ألا تتوقف.

فما معنى أن تستمر قناة (كويت بلس) في بث الأعمال الفنية والدرامية والمسلسلات ويتم وقف بث قناة دينية خاصة ونحن أحوج في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الكويت.. لذا نرجو إعادة النظر في وقف بث قناة اثراء الدينية.

محمد المطر