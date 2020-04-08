أعلنت السلطات الصحية في هولندا اليوم الاربعاء ارتفاع الوفيات الناجمة عن الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 2448 متوفى بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة. وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان إن عدد الاصابات تجاوز في المقابل حاجز 20 الف اصابة بعد تسجيل 969 حالة اصابة جديدة.

واضاف ان حوالي 308 حالات اصابة ادخلت المستشفيات لتلقي العلاج من الاصابة بالفيروس ليرتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المراكز الصحية إلى 7735 مريضا.