د.فيصل المسلم للحكومة: الاستمرار بخطة المواجهة الحالية تعني انهيار النظام الصحي قريبا

وجه النائب السابق د.فيصل المسلم رسالة الحكومة برئيسها ووزراءها حول التعاطي الحالي مع جائحة كورونا في البلاد.

وقال المسلم عبر تغريدات متتالية عبر حسابه في تويتر:

الأخوة رئيس وأعضاء ⁧‫مجلس الوزراء‬⁩ .. اعتصموا بحبل الله ولا ترعبكم زيادة أعداد الإصابات، فالهلع لن يفيد في هذه الحرب الشرسة والمواجهة تتطلب شجاعة البحث عن المصابين لعزلهم أو علاجهم.

جهودكم الإحترازية في مواجهة جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ محل تقدير لكن شراسة الوباء المجهول وتطوراته المخيفة ومدته المفتوحة تجعل المراجعة الدائمة ضرورية و‏الاستمرار بخطة المواجهة الحالية تعني انهيار النظام الصحي قريبا وانهاك الأجهزة المساندة خاصة الأمنية والإغاثية ثم عجزها عن أداء دورها.

‏ملايين العمالة الوافدة وانتشار المرض في الكويت لم يبلغ ذروته يعني ألوف من الإصابات قادمة .. لذلك فان فلسفة إدخال كل مصاب المستشفى أو حجره مؤسسيا تعني خلال مدة قصيرة جدا لن يبقى عندنا سريرا ولن نجد محجرا.

هناك إجراءات نادى بها أهل الإختصاص رفضها السياسيون في البداية لكنهم أذعنوا لها الآن وبدأت تتبعها كثير من الدول.. حفظ نظامنا الصحي يستدعي الأخذ بأهمها فورا:

‏_قصر دخول المستشفيات على الاعراض الشديدة فقط

‏_الأعراض الخفيفة يكفي معها الحجر المنزلي(للكويتيين) أو محاجر خاصة (للوافدين).

‏كما أن تطبيق هذه الإجراءات الضرورية سيخدم معالجتكم لملف ⁧‫اجلاء الكويتيين‬⁩ خاصة من تقطعت بهم السبل من الشرائح التي أعلنها وزير الخارجية رئيس فريق عودة الكويتيين

‏والله ندعو أن يحفظ ⁧‫الكويت‬⁩ وأهلها ومن عليها من كل شر.