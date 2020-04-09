أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الخميس تحرير 24 محضر ضبط لمحال تجارية لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية المعمول بها لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن فرقها التفتيشية رصدت 334 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن قيامها بإعادة فتح أربعة محال تجارية.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 80 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 286 شكوى عبر الخط الساخن (135) و35 شكوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 299 معاملة.