أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي اليوم الخميس جدية البلدية في التصدي لظاهرة نزوح العزاب الى مناطق السكن الخاص وإخلاء المنازل المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

وذكر المنفوحي في بيان صحفي أن الفريق الرقابي في فرع بلدية الجهراء قام اليوم بقطع التيار الكهربائي عن 14 عقارا مخالفا بعد رصدها من الفرق الميدانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها لرصد أي تواجد للعزاب في مناطق السكن الخاص تطبيقا لقانون حظر سكن العزاب في السكن مشددا على عدم السماح للعزاب بالاقامة في مناطق السكن الخاص.

وأضاف أن فرق البلدية بالمحافظات ترصد على مدار الساعة العقارات المخالفة وتنسق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهدف محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والحيلولة دون انتشاره.

ولفت أن الفرق التفتيشية كثفت حملتها خلال اليومين الماضيين لورود عدة شكاوى تتعلق بنزوح بعض العزاب الجدد إلى المناطق السكنية مضيفا أن هناك تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بالزام الشركات بتسكين عمالتها في مواقع مخصصة لها ومطابقة للمواصفات ومراعاة اتباع الشروط والاجراءات الصحية الاحترازية والوقائية لعدم تفشي الفيروس.

وبين المنفوحي أنه في حالة مخالفة هذه الشركات سيتم تطبيق الجزاءات من قبل (القوى العاملة) والتي تصل الى غلق المنشأة وإلغاء ملفها.