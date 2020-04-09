أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على أربعة أشخاص خالفوا قرار العزل في منطقة المهبولة بقطع السياج الحديدي ومحاولة التسلل خارجها مشيرة الى اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجاري ابعادهم عن البلاد.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بالوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أنه بسؤالهم أقروا واعترفوا بما نسب إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وجاري ابعادهم عن البلاد.

وشددت الوزارة على الالتزام في هذه الفترة بالقرارات الصادرة مؤكدة أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق أحكام قانون الحظر واتخاذ أشد الإجراءات القانونية على الجميع بما يهدف الصالح العام للبلاد.

وكان مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات في اجتماعه الاثنين الماضي بينها فرض عزل تام لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة وذلك بناء على قرار السلطات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).