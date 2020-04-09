الناطق الرسمي للحكومة: مجلس الوزراء يناقش مساء اليوم الخطة الشاملة لاستقبال المواطنين من الخارج

قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم اليوم الخميس إن مجلس الوزراء سيناقش مساء اليوم الخطة الشاملة المقترحة لتنفيذ المرحلة التالية من عملية إعادة المواطنين العالقين في الخارج وذلك في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميا.

وأضاف المرزم في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اللجنة الوزارية العليا لمتابعة تداعيات انتشار الفيروس المستجد مستمرة في عقد اجتماعاتها لمناقشة آليات تنفيذ المرحلة القادمة من خطة إعادة المواطنين الكويتيين. وأوضح أن (اللجنة الوزارية) تناقش خطط عمل الجهات الحكومية بشأن استعدادت كل جهة على حدة لاستقبال دفعات المواطنين تمهيدا لرفع الخطة الشاملة المقترحة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه مساء اليوم.

وجاءت المرحلة الأولى من الخطة الآنية لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج والتي أقيمت ما بين 25 و29 مارس الماضي وفقا لخطة وضعت بناء على معايير السلطات الصحية المحلية ومنظمة الصحة العالمية على أن تتبعها خطط متوسطة وطويلة الأمد بحسب الوضع الصحي في البلاد.