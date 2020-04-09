اعلن الأردن اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المتسجد – كوفيد 19) الى 372 بعد تسجيل 14 اصابة جديدة.

وقال وزير الصحة الاردني سعد جابر في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام امجد العضايلة إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الاجمالي لوفيات (كورونا) إلى سبع وفيات.

واضاف جابر أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ اليوم 11 حالة ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس في البلاد الى 161 حالة حتى الآن.

من جانبه اكد العضايلة ضرورة الالتزام بحظر التجول الشامل الذي يبدأ منتصف هذه الليلة وينتهي منتصف ليل السبت المقبل لافتا الى إمكانية تكرار هذا الحظر وفق الحاجة.

وأعلنت الحكومة الاردنية في وقت سابق اليوم عن السماح بالتصدير وعودة القطاعات الصناعية للعمل بحد عمالة 20 بالمئة على ان يكون القرار مقدمة لفتح جميع القطاعات الصناعية تدريجيا وبالنظر لتطورات الوضع الصحي.