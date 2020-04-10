اعلنت السعودية اليوم الجمعة ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 47 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 3651 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع الى 47 شخص بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

واضاف العبدالعالي ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع ليصل الى 3651 حالة وذلك بعد تسجيل 364 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

واوضح ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 685 حالة حيث تم تسجيل تعافي 19 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 57 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.