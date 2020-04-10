اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة منع التجوال والتنقل الكلي في عدد من احياء المدينة المنورة على مدى 24 ساعة يوميا اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية ان ذلك يأتي في اطار الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في السعودية لمواجهة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية برفع درجة التدابير الاحترازية الوقائية في (المدينة) للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فيها.

واضاف المصدر ان القرار ينص على ان يكون منع التجوال كلي ويمنع الدخول او الخروج من الاحياء التالية (الشريبات وبني ظفر وقربان والجمعة واجزاء من حي الاسكان وبني خدرة).

واوضح ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى إمداد المحتاجين بسلال غذائية ومواد تموينية ومتابعة احتياجاتهم بشكل دوري في حين تتولى وزارة الصحة توفير الادوية والخدمات الطبية اللازمة لهم.

واكد السماح لخدمات التوصيل المنزلي بالعمل خلال فترة منع التجوال الكلي مع مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة باشراف امارة المنطقة.

واهاب المصدر بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد باجراءات العزل الضرورية تحقيقا للمصلحة العامة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اصدرت قرارات عزل ومنع تجوال مماثلة في عدد من المدن والاحياء خلال الفترة الماضية مؤكدة ان هذه الاجراءات تتخذ في اطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا