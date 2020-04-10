سجلت ايطاليا اليوم الجمعة 570 حالة وفاة جديدة في ظل التراجع المستمر في مؤشرات الاصابات اليومية بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقال رئيس هيئة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي في البيان الصحفي اليومي ان المسوحات الطبية المكثفة كشفت عن تراجع حالات العدوى الايجابية في 24 ساعة الماضية الى 1396 ليصل مجموع الاصابات النشطة بعدوى الفيروس في ايطاليا حاليا الى 98273 مصابا من غير المتعافين والمتوفين.

واشار بوريللي الى استقرار مؤشر انخفاض الحالات الحرجة بالعناية المركزة بواقع 108 حالات عن يوم امس الى 3497 مريضا مع هبوط عدد المرضى تحت الرعاية الطبية بالمستشفيات بمقدار 157 الى 28242 مريضا وزيادة عدد حاملي العدوى قيد الحجر المنزلي الى 66534 مصابا.

ولفت كذلك الى زيادة عدد الذين تماثلوا للشفاء بقرابة ألفي حالة الى 30455 متعافيا مقابل ارتفاع اجمالي عدد الوفيات الى 18849 حالة وفاة متصلة بالفيروس ليبلغ المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة منذ بداية الوباء الى 147577 اصابة تشمل حالات الوفيات والشفاء.