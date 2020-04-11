‏⁧‫#ترامب‬⁩ يهدد بفرض عقوبات على أي دولة ترفض إعادة رعاياها المخالفين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحكومة الأميركية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في مذكرة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان “إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم”.

وعلى بومبيو أن” يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات” خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات “اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة”.