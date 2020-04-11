أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أنه طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم على الجمعيات الخيرية في البلاد كافة لاعتماد بطاقات الجهاز المركزي والتأمين الصحي التي انتهت صلاحيتها حتى يمكن شمولهم بالخدمات والمساعدات التي تقدمها تلك الجمعيات.

وجاء في كتاب الجهاز المركزي الموجه لوزارة الشؤون وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه اليوم السبت أن هذا الإجراء يأتي بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومراعاة للجانب الإنساني لاسيما مع استمرار تعطيل الدوائر الحكومية.