أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 4357 حالة فيما زاد اجمالي عدد الاصابات الى 70029 حالة.

وقال رئيس المركز الاعلامي بالوزارة كيانوش جھانبور في مؤتمر صحفي يومي ان ارتفاع الحصيلة جاء بعد تسجيل 125 حالة وفاة اضافة الى 1837 إصابة جديدة بالفيروس في الساعات ال 24 الماضية. وأشار إلى ان من بين المصابين 3987 في حال حرجة فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 41947 حالات حتى الان.