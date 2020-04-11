أعلن لبنان اليوم السبت ارتفاع اجمالي عدد الاصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 619 حالة بعد تسجيل 10 حالات جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي أنه لم تسجل اي حالة وفاة جديدة لتستقر حصيلة الضحايا عند 20 وفاة.

واشار التقرير الاخير لمستشفى رفيق الحريري الجامعي إلى ان عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 76 حالة حتى الامس.

وكان لبنان قد اعلن تمديد التعبئة العامة في اطار مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حتى 26 ابريل الجاري ليستمر اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية والبحرية وفرض حظر التجول من السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة من صباح اليوم التالي بالتوقيت المحلي.