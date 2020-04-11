أعلنت بلجيكا اليوم السبت تسجيل 327 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الضحايا إلى 3346 متوفى.

وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إنه جرى أيضا اكتشاف 1351 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي ليصل إجمالي عدد المصابين الى 28018 شخصا.

وأشارت إلى أنه تم إدخال 421 مريضا إلى المستشفيات ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين نقلوا إلى المراكز الصحية بسبب الإصابة بالفيروس التاجي في بلجيكا إلى 10777 أشخاص.

كما لفت إلى أن 418 شخصا غادروا المستشفيات ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين خرجوا من المراكز الصحية في بلجيكا إلى 5986 شخصا.