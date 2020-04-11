قال معهد (روبرت كوخ) الحكومي المختص في رصد حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) في ألمانيا اليوم السبت انه سجل 4133 إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 117658 إصابة.

وذكر رئيس المعهد الحكومي لوثار فيلر في ايجاز صحفي يومي ان عدد الوفيات الجديدة بلغ اليوم 437 حالة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 2544 حالة. يذكر ان معهد (روبرت كوخ) هو الجهة الحكومية الألمانية المسؤولة عن رصد حالات المرض واطلاع الرأي العام الألماني على أخر مستجداته وأساليب الوقاية منه.