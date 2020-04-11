اعلنت قطر اليوم السبت تسجيل 216 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل 20 حالة للشفاء.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية في بيان انه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 2728 حالة موضحه ان بعض حالات الاصابة الجديدة تعود لمواطنين عائدين من السفر ممن يخضعون للحجر الصحي بينما تعود معظم الحالات الاخرى الى مخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.

واوضح البيان انه تم اخضاع الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت عن تسجيل 20 حالة للشفاء اليوم ليصل اجمالي حالات الشفاء من فيروس كورونا في قطر الى 247 حالة.