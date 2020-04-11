للمجد عَشاقه ولصّيد صايد

واللّاش يقْمح ما يصيد الفريدة

والفكر ما يرضيه غير الفرايد

لجل الرجال اللي تهاجر بعيدة

مدري أعزّي اكْويتنا بالفقايد

والّا أهنّي تركيا بالفقيدة

أوطان تحضن من لفوها شرايد

واوطان في صفوة شعَبها زهيدة

فرقا عزيزين الوطن حيل كايد

كنّه على قلب الشّعب من وقيده

لكنّه انعش من نسيم البرايد!

على وجيه اهل العفن والمكيدة

يا ناس راسي شيّبتْه النشايد!

وشلون سيف الظّلم يهزم ضديده؟

وشلون يبْنا بيت ماله عمايد؟

وشلون يصْمد فالرياح الشديدة؟

وشلون نحمي مامضى من فوايد؟

دستورنا اللي فالأسر طال قيده

وأحرارنا عقْب المغازي طرايد

أهل العقول الراجحات الرشيدة

أبطال ما خانو .. وكانو سنايد

لك ياوطن يوم المفاسد عديدة

حب الوطن يظهر بوقت الشدايد

يوم الحدي تصْطمخ في حديده

وحنا على الفرسان كنّا شهايد

شفناك بقلوب الجماعة عقيدة

يا كويت لا تقرين صفْر الجرايد

يلعنك طابعها ويلعن بريده

اللي نشوف أصحابها فالموايد

تشْعب جرايدها على كل صيدة

وشاشاتهم مثْل الكلاب الهدايد

ما تجمع الا أهل الوجيه البليدة

ما همّهم جرح الشعب والوكايد

لا سال دمّ الشّعب مصّوْ وريده

لا يا وطنّا لا تزيد النكايد

لازم حسابك فالمهجّر تعيده

اعيالك اللي كلّهم لك عضايد

افتح لهم فالدار صفحة جديدة

والله حبك عندهم في تزايد

واقلوبهم مثل البَرَد في بريده

أشهد لهم وان كان ماني محايد!

لكن شهادة حقّ جت في قصيدة

يا جعل يومن راح ماهو بعايد

اللي فرَق بين العضيد وعضيده

يالله نرجو فزعتك بالمدايد

واجعل نهايات المفارق سعيدة

بوبخيت

@BoBaKeeT