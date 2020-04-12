أعلنت السلطات السعودية مساء اليوم السبت صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالموافقة على تمديد العمل بمنع التجول حتى إشعار آخر وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الحالية.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ذلك يأتي إلحاقا لما سبق إعلانه في 22 مارس الماضي بشأن منع التجول للحد من انتشار الفيروس لمدة 21 يوما واتخاذ الوزارة ما يلزم لتطبيق هذا المنع ونظرا للحاجة إلى استمراره.

واضاف المصدر ان وزارة الداخلية تهيب بالجميع الالتزام بالأمر الملكي “حفاظا على صحتهم وسلامتهم” وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية ومنع التنقل بين مناطق المملكة ال13.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أعلن في وقت سابق اليوم ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في المملكة إلى 52 حالة فيما زاد إجمالي الاصابات الى 4033 حالة.