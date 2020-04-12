أعلن نائب المدير العام لشؤون قطاع البلديات بمحافظتي العاصمة والجهراء فيصل الجمعة إغلاق 159 محلا وتسعة مجمعات بمحافظة العاصمة حتى السابع من أبريل الجاري لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقال الجمعة في بيان صحفي اليوم الأحد إن بلدية العاصمة تولت الكشف على 8297 محل فضلا عن تحرير 424 مخالفة من خلال الأجهزة الرقابية بفرع بلدية العاصمة المتمثلة في قسم ازالة المخالفات وإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق وفريق الطوارئ.

وأوضح أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشون أسفرت عن توجيه 129 تنبيها لمقاه ومطاعم و 45 تنبيها لأندية ومعاهد وفنادق و 60 تنبيها لصالونات إضافة إلى الكشف الميداني على 3200 محل.

وذكر أن الفريق نفذ 390 جولة حرر من خلالها 89 مخالفة تمثلت في مخالفة خطر داهم على صحة وسلامة الجمهور وعدم التقيد بالنظافة العامة للمحال وفتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية كما تم إغلاق 1600 محل وفقا لقرار مجلس الوزراء والبلدية طواعية من أصحابها بعد التنبيه عليهم.

وبين أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق تولت غسل وتعقيم 69350 حاوية مختلفة الأحجام وسلالا متحركة ووضعت 1880 ملصقا على سيارات مهملة ورفعت 50 سيارة مهملة إلى جانب تحرير 52 مخالفة للائحة النظافة العامة ونقل النفايات رقم 190/2008.

وأشار إلى أن فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة تولى تحرير 100 مخالفة للائحة المحلات 87/2015 والكشف على 2997 محلا وتلقي 800 بلاغ واستفسار وتوجيه 102 تنبيها فضلا عن تحرير 71 أمر غلق لمحلات لمخالفتها القرارات.