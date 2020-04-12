اعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الاحد عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما اكدت الفحوص الطبية تماثل حالتين للشفاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان العدد الاجمالي “للحالات المتعافية” في البحرين بلغ 557 بعد تسجيل حالتين جديدتين واخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت اشراف الطاقم الطبي المتخصص.

واوضحت ان عدد “الحالات القائمة” بلغ 524 منها 520 “مستقرة” واربع حالات تحت العناية.

وكانت وزارة الصحة البحرينية اعلنت يوم الجمعة الماضي تسجيل سادس حالة وفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر (63 عاما) مصاب بفيروس (كورونا) ويعاني من امراض وظروف صحية.