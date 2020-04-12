اعلنت السعودية اليوم الاحد ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 59 حالة فيما زاد اجمالي الاصابات الى 4462 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت الى 59 شخصا بعد تسجيل سبع حالات وفاة جديدة.

واضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع الى 4462 حالة وذلك بعد تسجيل 429 اصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 761 حالة حيث تم تسجيل تعافي 41 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 65 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.