برنامج “ليالي الكويت” .. حان وقت التوقف

كتب : محرر الشؤون الفنية

لن نتطرق إلى سياسة الحكومة في تطبيق التباعد الاجتماعي في جميع مناحي الحياة حاليا وأهمية ذلك أيضا في تطبيق التباعد وتقليل الاختلاط قدر الإمكان في برامج الهواء التلفزيونية خاصة وأن هذا الاجراء تم اتخاذه في عديد من القنوات الخليجية والعربية إلا في تلفزيون الكويت.

لكن ألا يشعر وزير الاعلام محمد الجبري والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي بأن برنامج “ليالي الكويت” أصبح برنامجاً “لا يمس” في جميع الظروف رغم عدم الحاجة الفعلية له حاليا بوجود برامج متابعات قطاع الأخبار والبرامج السياسية لما يحدث في الكويت حول تفشي كورونا وهي متابعات متميزة يقوم بها قطاع الأخبار.

هل وصل الحال ببرنامج ليالي الكويت أن يبحث عن المديح من حسابات تصفها وزارة الإعلام ب”الوهمية” ولا يتم الاعتراف بها؟!

تلفزيون الكويت ووزارة الاعلام التي ترفض الاعتراف بصحف إلكترونية محترمة غير مرخصة ولا تتعاون مع مراسليها ولكن رغم ذلك نرى بأن برنامج ليالي الكويت يفتش عن المديح حتى لو كان من “حسابات وهمية” هكذا تصفها الجهات الرسمية في الكويت.

هو ذات التلفزيون الذي دمج قنوات برامجها مسجلة بحجة تقليل الضغط في الوزارة ولا يعلمون بأن برامج “الهواء” الأكثر ضغطاً وليست البرامج المسجلة!

وفيما يلي أدناه عدد من التغريدات التي استعان بها برنامج ليالي الكويت في حلقته أمس ، وهنا نتساءل هل يجرؤ برنامج “ليالي الكويت” على عرض تغريدات النقد لهم كما يعرض تغريدات المديح؟!