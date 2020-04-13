أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين فتح باب التطوع للأطباء والهيئة التمريضية المنتسبين للقطاع الطبي الأهلي للالتحاق بالعمل لدى الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي بالنظر إلى الوضع الصحي الوبائي والتطورات والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وسعيا لتضافر جهود جميع الجهات والأفراد لمجابهة هذا الوباء والحد من آثاره ومخاطره.

وأشارت إلى أن التطوع متاح عبر نظام تسجيل المتطوعين لوزارة الصحة من الأطباء والهيئة التمريضية http://volunteering.q8-ehealth.com/.