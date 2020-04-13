اعلنت السعودية اليوم الاثنين ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 65 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 4934 اصابة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 65 شخصا بعد تسجيل ست حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي حالات الاصابة في المملكة ارتفع الى 4934 حالة وذلك بعد تسجيل 472 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا).

وأوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 805 اشخاص حيث تم تسجيل تعافي 44 حالة جديدة مشيرا الى ان هناك 59 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.

من جانبه بين وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في بيان في وقت سابق اليوم ان المملكة عملت على بروتوكول علاجي لتحقيق أفضل العلاجات المتاحة حاليا لتسريع عملية شفاء المصابين مؤكدا ان ما يوجد حاليا هي دراسات وأبحاث ولا يوجد علاج حتى الآن.

وقال الربيعة “لاحظنا في الأسبوع الماضي تزايد حالات المصابين بفيروس (كورونا) بشكل أكبر مشددا على ان تزايد أعداد المصابين يبين حجم التحدي والمهمة الصعبة التي نعيشها جميعاً.