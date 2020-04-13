دعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية طلبتها المتأخرين عن التسجيل للمكافأة الاجتماعية إلى تقديم طلباتهم خلال الفترة من 15 الى 25 أبريل الجاري وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأعلن عميد شؤون الطلبة بالهيئة الدكتور عبدالكريم العريعر في تصريح صحفي اليوم الاثنين عن فتح باب التسجيل استثنائيا للحصول على المكافأة الاجتماعية للطلبة والطالبات ممن تخلفوا عن التقديم للاعانة الاجتماعية في بداية الفصل الدراسي والتدريبي الثاني للعام (2019-2020).

ودعا العريعر الطلبة الى التسجيل وتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة حتى يتسنى لعمادة شؤون الطلبة استكمال إجراءات صرف المكافأة دون تأخير وذلك بالدخول على الرابط التالي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: https://webapps.paaet.edu.kw/BPMTest/Views/Custom/_SAD/_FinancialAid/index.aspx.

وأكد أن فتح باب التسجيل يأتي حرصا من الهيئة على تحقيق مصلحة أبنائها الطلبة والطالبات وحفظا لحقوقهم الاجتماعية والمالية مشددا على الطلبة المعنيين بسرعة التسجيل في الموعد المحدد للحصول على المكافأة الاجتماعية بأثر رجعي منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.