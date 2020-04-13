صحيفة: “الخدمة المدنية” أتم إجراءات تعيين كافة #البدون من حملة الشهادات الطبية

ذكرت صحيفة القبس نقلاً عن مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، أن ترشيح الوظائف في الفترة الراهنة يقتصر على الوظائف الطبية فقط، نظرا لحاجة وزارة الصحة لهذه الكوادر

وحسب «القبس» فإن الديوان، أتم إجراءات تعيين كافة المتقدمين من حملة الشهادات الطبية بكافة التخصصات من المقيمين بصورة غير قانونية، شريطة أن تكون شهاداتهم معادلة من وزارة التعليم العالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الديوان لازال يتلقى كتب الاحتياج من وزارة الصحة بشأن هذه الشريحة من المتقدمين للتوظيف، ويعمل على إتمام إجراءاتهم على وجه السرعة.

المصدر : القبس