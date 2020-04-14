قال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور سعود الحربي إنه تم اليوم الثلاثاء بحث قضية التعليم الالكتروني وإطلاق المنصة الالكترونية لافتا الى أنه تم وضع خطة تضمن سرعة الانجاز بحيث يتم تغطية الدروس الخاصة بالصف ال12 ومن ثم الصف ال 11 تليها المراحل التعليمية الأخرى.

وأوضح الوزير الحربي في تصريح صحفي عقب اجتماع موسع مع وكيل الوزارة بالإنابة وعدد من الوكلاء المساعدين ومدير إدارة المناهج وموجهي عموم المواد أنه تم مناقشة آخر المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية ومناقشة العديد من الأمور التربوية.

وأكد استعداد الوزارة لإطلاق الاستوديوهات التي تقدمت بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس مبدأ الشراكة المجتمعية التي تطمح لها الوزارة.

وأعلن عن وضع خطة مبرمجة لجميع المواد تتيح لكل توجيه فني أستوديو أو أكثر لسرعة الانجاز وأيضا تسجيل كل الحلقات الخاصة بالمواد الدراسية بحيث يتم توفير بنوك الأسئلة والاختبارات وأنشطة تفاعلية والاستفادة مما هو متاح من مصادر التعلم المختلفة.

وبين الحربي أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة في الميدان التي تؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين التوجيه العام وإدارة التقنيات التربوية وإدارة المناهج.

وثمن الجهود المبذولة من قبل كل فرق العمل والتواجيه الفنية في ظل الظروف الاستثنائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.