وزارة الإعلام تطلب شراء مسلسلات بقيمة ‏مليونين و540 ألف دينار بيوم واحد

طلبت وزارة الإعلام من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التعاقد المباشر لشراء 10 مسلسلات درامية في يوم واحد بتاريخ 12 / 4 / 2020 وقد وافق جهاز المناقصات على طلبات وزارة الإعلام بالشراء المباشر وذلك بتاريخ اليوم الموافق 14 / 4 / 2020 بقيمة إجمالية تقدر بمليوني و540 ألف دينار.

ويرى مراقبون أنه في ظل ما تمر به الدولة من أوضاع استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا هل كان من الضروري صرف كل هذه المبالغ على أعمال درامية في وقت يتم الحديث فيه عن الدين العام والاقتراض؟

وهل هذه الأعمال الدرامية تستحق القيمة المالية التي دفعت فيها خاصة وأن التجارب السابقة أن هناك أعمال درامية يشتريها تلفزيون الكويت ليست على مستوى فني يستحق شراءه بمبالغ عالية.

وبالنسبة لمسألة (حصري) و(عرض أول) هل بالفعل التزمت بها الشركات التي تم شراء الأعمال الدرامية منها فهل سيراقب التلفزيون مدى التزام الشركات المنتجة بهذه الاشتراطات.