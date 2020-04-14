حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 15 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأربعاء
15 أبريل 2020
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .
الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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