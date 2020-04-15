وزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع وزارة الداخلية 1500 سلة غذائية على العمالة في منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت الأمينة العامة في الجمعية الدكتورة مها البرجس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن السلة تتضمن مواد غذائية أساسية متنوعة تغطي المتطلبات الضرورية للعمالة وتكفي مدة تزيد على الشهر.

ولفتت البرجس إلى حرص الحكومة الكويتية على توفير كل الاحتياجات الغذائية والصحية لقاطني منطقة جليب الشيوخ والمهبولة الخاضعتين للعزل التام بقرار من مجلس الوزراء للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت أن الجمعية منذ بداية أزمة انتشار الفيروس وزعت إلى اليوم 21 ألف سلة غذائية سواء على الأسر المحتاجة والعمال مشيرة الى ان هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها الكويت تتطلب تضافر جهود الجميع والتعاون والتكامل للوصول إلى بر الأمان.

وذكرت أن الجمعية حرصت منذ بداية الأزمة على القيام بواجبها ودورها الإنساني تجاه المحتاجين داخل الكويت ومساندة جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ودعت القطاع الخاص والشركات ومؤسسات البلاد المختلفة لتقديم تبرعاتها والمساهمة في إنجاح برنامج الجمعية الإنساني لمكافحة فيروس كورونا أسوة بما قدمته تلك الجهات من عمل خير في الأعوام السابقة.

وعبرت عن امتنانها للمتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون في خدمة الكويت وشعبها ويقفون صفا واحدا مع الأجهزة الحكومية في تقديم المساعدة للمدنيين سواء كانوا من الاسر المحتاجة أو من المقيمين.