أعلنت بلدية الكويت اليوم الأربعاء وضع خطة عمل مكثفة لمنطقة العزل جليب الشيوخ تشمل نظافة الشوارع ورفع المخلفات ومن ثم تعقيم المرافق الحيوية.

وأكدت إدارة العلاقات العامة في البلدية ببيان صحفي تكثيف جولات التفتيش لرفع سيارات العزاب الذين تسربوا إلى مناطق السكن الخاص فضلا عن تعقيم الحاويات ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها البلدية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضحت أن البلدية قامت أخيرا برفع 158 سيارة وإرسالها إلى موقع الحجز عقب ورود عدة شكاوى من المواطنين في مناطق السكن الخاص بالفردوس والاندلس وإشبيلية والرابية والعمرية.

وذكرت أن الجولات مستمرة ولن تتوقف إلى حين اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية داعية الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية ارسالها عبر الواتس أب (24727732).