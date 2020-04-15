اعلن لبنان اليوم الاربعاء ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 658 حالة بزيادة 17 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في نشرة يومية انه لم تسجل اي حالة وفاة في الساعات ال 24 الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 21 حالة.

واشار التقرير الاخير لمستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي ان مجموع الحالات التي شفيت بلغ 81 حالة حتى الامس.

وكان لبنان قد اعلن تمديد التعبئة العامة في اطار مواجهة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) حتى ال26 من الشهر الجاري وشملت اقفال مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر البرية والبحرية وفرض حظر تجوال جزئي.