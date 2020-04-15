ضبط لاعبين تهكما على رجال الأمن.. وإحالتهما إلى النيابة العامة

كشف المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة عن القبض على لاعبين ينتميان إلى أحد الأندية الرياضية وتحويلهما إلى فرع النيابة العامة بعد تهكمهما على رجال الأمن عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي في بيان نشره حساب الأمن العام السعودي على “تويتر” قائلاً: بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه لاعبان ينتميان إلى أحد الأندية الرياضية وهما يتهكمان على رجال الأمن إثر تلقي أحدهما مخالفة منع التجول في محافظة جدة، فقد تم ضبطهما وإيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.