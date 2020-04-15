ترأس وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقصر السيف وبحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم الاجتماع السابع لفريق العمل المشكل بقرار مجلس الوزراء لتجهيز عودة المواطنين الكويتيين إلى البلاد.

وتم خلال الإجتماع إستكمال الإجراءات العاجلة للتعامل مع الأولويات الملحة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ومتابعة التنسيق القائم بين الجهات المعنية تجاه تنفيذ خطط عمليات إعادة المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن سالمين والتي ستبدأ مراحلها بتاريخ 19 أبريل الجاري.

ويضم فريق العمل كبار المسؤولين في وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والمالية والتعليم العالي وممثلي الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للطيران المدني والهلال الأحمر الكويتي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة الخطوط الجوية الكويتية ومركز التواصل الحكومي والفريق التطوعي للجنة تنظيم المساهمات العينية لمواجهة أزمة كورونا.