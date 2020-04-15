أعلن الحرس الوطني الكويتي قيام منتسبي فرع الطوارئ الفنية لديه بتشغيل خطوط الإنتاج المختلفة في شركة المطاحن الكويتية بداية من مراحل الإنتاج والتدريب على نقل المواد المنتجة من الخبز إلى منافذ البيع وإدارة نقاط البيع كأمناء صندوق.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا للحرس بإسناد أجهزة الدولة وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الحرس الوطني وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وفي إطار مواصلة الحرس صقل مهارات منتسبيه في إدارة الأماكن الحيوية لمساندة أجهزة الدولة في حالات الطوارئ.

ولفت الحرس الوطني إلى أنه يواصل تدريب منتسبيه على القيام بكل المهام في ذلك المرفق الحيوي لضمان استمراره في تقديم خدماته الضرورية للمواطنين والمقيمين.

وأكد الحرس استعداده وجاهزيته للقيام بالأدوار المنوطة به في حال حدوث الطوارئ والأزمات وتفعيل بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات الحيوية في دولة الكويت.