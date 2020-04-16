اعلنت المانيا اليوم الخميس ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19) الى اكثر من 130450 شخصا بعد تسجيل 2866 حالة جديدة وكذلك ارتفاع الوفيات الى 3569 حالة بزيادة بلغت 315 وفاة.

وقال المعهد الحكومي (روبرت كوخ) للابحاث الطبية المكلف برصد الوباء في بيان ان الزيادات سجلت في الساعات ال24 الماضية مضيفا ان المستشفيات المختصة تمكنت حتى الان من معالجة 68107 شخصا.

في غضون ذلك بدأت بعض الولايات الألمانية بالقيام بالتجهيزات اللازمة من اجل استئناف العام الدراسي في المدارس ابتداء من ال 27 من ابريل الحالي.

وتأتي هذه التجهيزات على خلفية اتفاق الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ال 16 امس على تخفيف مشروط وحذر وتدريجي لإجراءات الحظر والاغلاق التي اتخذتها الحكومة الألمانية قبل ثلاثة اسابيع لمواجة الوباء المنتشر بكثافة في غرب وجنوب اوروبا.

وستشمل اجراءات التخفيف استئناف الدارسة في الصفوف العليا وفتح بعض محلات تجارة التجزئة ولكن شرط الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والمحافظة على معايير النظافة العامة.