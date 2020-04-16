اعلنت السعودية اليوم الخميس ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) إلى 84 حالة فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 6380 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي في الايجاز اليومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره ان حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 84 شخصا بعد تسجيل اربع حالات وفاة جديدة.

وأضاف ان اجمالي الحالات في المملكة ارتفع الى 6380 حالة وذلك بعد تسجيل 518 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وأوضح الدكتور العبدالعالي ان عدد حالات التعافي ارتفع الى 990 حالة حيث تم تسجيل تعافي 59 حالة جديدة بالمملكة مشيرا الى ان هناك 71 حالة تتلقى العناية الطبية المكثفة.