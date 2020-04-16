أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الخميس فتح استقبال معاملات البناء إلكترونيا اعتبارا من الأحد المقبل بهدف التسهيل على المواطنين أثناء فترة التوقف القسري لدوام الموظفين على اثر ما تمر به البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضح المنفوحي في بيان صحفي أنه نظرا للحاجة الملحة لعدم توقف معاملات البناء الالكترونية للمواطنين الواردة من المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة لاصدار التراخيص الهندسية للبناء سيتم استئناف اصدار التراخيص الهندسية للبناء وتعهد الاشراف وايصال التيار الكهربائي.

وأضاف أن بلدية الكويت ستستأنف اصدار التراخيص الهندسية للبناء إلكترونيا تماشيا مع الوضع الراهن الاستثنائي للبلاد بضرورة التباعد الاجتماعي تجنبا لتفشي وانتشار الفيروس.

وذكر أن المعاملات الالكترونية لا تحتاج للمراجعة بصفة شخصية وإنما يمكن للمواطن أو أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدة الدخول على الموقع الالكتروني للبلدية والحصول على الترخيص الهندسي للبناء بعد استيفاء كافة مواصفات واشتراطات البلدية المطلوبة.