محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 17 أبريل 2020

منذ 3 ساعات
أضف تعليق

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
17 أبريل 2020

حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

الوسوم

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق