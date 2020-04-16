حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 17 أبريل 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
17 أبريل 2020
حالة الطقس
نهارًا:
حار نسبيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
ليلاً:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 33°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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